Экс-вратарь "Спартака" обратился к фанатам перед матчем с ЦСКА

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Экс-вратарь "Спартака" обратился к фанатам перед матчем с ЦСКА

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски позвал болельщиков "красно-белых" на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

"Привет, "красно-белая" торсида! Все на "Спартак", в понедельник. Будет большое дерби. До встречи!" — приводит слова Ковалевски Twitter фанатского объединения "Спартака" "Фратрия".

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 19 августа. Встреча пройдет на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Начало игры в 20:00 мск.

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