Экс-вратарь "Спартака" получил должность в Хорватском футбольном союзе
Фото инстаграм Стипе Плетикосы
Бывший голкипер сборной Хорватии Стипе Плетикоса трудоустроился в футбольной федерации своей страны.
Он займёт должность технического директора по футболу национальной и молодёжной сборных Хорватии.
42-летний экс-вратарь известен по выступлениям за "Спартак", "Ростов", "Шахтёр" и "Тоттенхэм".
Цвета хорватской сборной Плетикоса защищал с 1999 по 2014 год, сыграл 114 матчей и пропустил 91 гол.
Не пропустите: Крал высказался об интересе "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Монако" купил голландского форварда
-
"Ювентус" теряет Рабьо
-
Уткин прокомментировал поражение "Спартака" от "Бенфики"
-
1
Месси вернулся в Барселону после отпуска
-
"Бавария" нацелилась на защитника ПСЖ
-
Экс-вратарь "Спартака" получил должность в Хорватском футбольном союзе
-
Названы все условия перехода Демирала из "Ювентуса" в "Аталанту"
-
Фофана мог сломать ногу в товарищеском матче. Им интересуется "Реал"
-
Генич - о ситуации в "Спартаке": "Позор. Стыдоба"
-
Сёмин рассказал о переговорах с "Ростовом"
-
Стала известна сумма трансфера Грилиша в "Манчестер Сити"
-
СМИ узнали об очередной отставке в руководстве "Спартака"
-
Главные новости дня: 4 августа
-
Хачериди перейдет в украинский клуб
-
Экс-тренер "Локомотива" Кучук возглавил украинский клуб
-
Месси отреагировал на уход из спорта аргентинской легенды
-
"Аталанта" может купить форварда "Челси"
-
Кафельников высказался об уходе Попова из "Спартака"
-
"Астон Вилла" купила за 35 млн евро экс-форварда "Ливерпуля"
-
Агент аргентинца Монтиэля высказался о несостоявшемся переходе в "Спартак"