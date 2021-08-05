Экс-вратарь "Спартака" получил должность в Хорватском футбольном союзе

Фото инстаграм Стипе Плетикосы

Бывший голкипер сборной Хорватии Стипе Плетикоса трудоустроился в футбольной федерации своей страны.

Он займёт должность технического директора по футболу национальной и молодёжной сборных Хорватии.

42-летний экс-вратарь известен по выступлениям за "Спартак", "Ростов", "Шахтёр" и "Тоттенхэм".

Цвета хорватской сборной Плетикоса защищал с 1999 по 2014 год, сыграл 114 матчей и пропустил 91 гол.

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