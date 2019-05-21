Экс-вратарь "Спартака": "После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина"

Бывший вратарь "Спартака" Максим Левицкий рассказал, почему он принял решение переехать из Крыма на Украину.

"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России, когда выступал за московское Динамо оформил себе российское гражданство. Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее. И жена, и дети - граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский - это было его личным решением. Таким образом он проявил свою гражданскую позицию. Мне его поступок понравился.

Я имею на жительство в Украине. И считаю себя украинцем. Горжусь, что сыграл 8 матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 дебютировал за Украину на "Уэмбли" в матче с Англией. Это было здорово!", - приводят слова Левицкого российские СМИ.

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