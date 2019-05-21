Экс-вратарь "Спартака": "После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина"
Бывший вратарь "Спартака" Максим Левицкий рассказал, почему он принял решение переехать из Крыма на Украину.
"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России, когда выступал за московское Динамо оформил себе российское гражданство. Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее. И жена, и дети - граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский - это было его личным решением. Таким образом он проявил свою гражданскую позицию. Мне его поступок понравился.
Я имею на жительство в Украине. И считаю себя украинцем. Горжусь, что сыграл 8 матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 дебютировал за Украину на "Уэмбли" в матче с Англией. Это было здорово!", - приводят слова Левицкого российские СМИ.
Не пропустите: Кожанов: "Вратарь "Ростова" Левицкий рассказывал, что его ночью забирал НЛО". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
-
"Челси" представил Кристиана Пулишича
-
В Азербайджане разочарованы заявлением "Арсенала" о том, что Мхитарян не полетит на финал Лиги Европы
-
СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА
-
Гол игрока "Кристал Пэлас" в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ
Лента новостей
-
Экс-вратарь "Спартака": "После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина"
-
Жена Касильяса сообщила о своей страшной болезни
-
"Наполи" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А Сапату
-
Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки
-
Чех вернется в "Челси" на руководящую должность
-
"Атлетико" проиграл израильскому клубу в товарищеском матче
-
"Атлетико" может купить защитника "Атлетика" Йерая
-
Компани проведет прощальный матч за "Манчестер Сити" против команды звезд АПЛ
-
"Ювентус" договорился с Милинковичем-Савичем
-
Регилон может покинуть "Реал"
-
"Челси" придется выплатить Конте крупную сумму по решению суда
-
Варан решил остаться в "Реале"
-
Вратарь "Динамо" может перейти в европейский клуб
-
Экс-хавбек "Реала" рассказал о своем переходе в российский клуб
-
Гризманн попадет на обложку ЛГБТ-журнала
-
Азар, Лукаку и де Брюйне вызваны в сборную Бельгии на матчи против Казахстана и Шотландии
-
Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"
-
Икарди не вошел в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
-
"Челси" представил Кристиана Пулишича
-
ПСЖ продолжает борьбу за хавбека "Наполи" Аллана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20