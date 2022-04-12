Экс-вратарь "Спартака" считает, что у Дзюбы депрессия
Фото: твиттер Дзюбы\Автор неизвестен
Бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о спаде Артема Дзюбы во второй половине сезона.
"Связка Азмун – Дзюба была самой эффективной в чемпионате. Скорость и резкость Сердара помогали компенсировать явные слабые места в игре Артема.
Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артем заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Алберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось.
Еще и годы берут свое. Дзюба не молодеет с каждым днем. Но он по-прежнему полезен для "Зенита", а безголевая серия бывает у всех нападающих. Чтобы она прервалась, об этом просто надо перестать думать", – сказал Кавазашивили.
В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах.
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