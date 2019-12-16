Экс-вратарь "Спартака" стал президентом футбольного клуба



Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски стал президентом польского клуба "Стомил".

"Я благодарен всем за оказанное доверию. Я осознаю, что перед нами стоят серьезные задачи. Но тогда совестными усилиями мы способны достичь поставленных целей. Это новый опыт и вызов для меня", - приводит слова Ковалевски официальный сайт клуба.

В данный момент "Стомил" выступает в первом польском дивизионе и после 20 туров занимает 11-е место в таблице.

Ковалевски выступал за "Спартак" с 2003 по 2007 годы. В составе "красно-белых" он дважды становился серебряным призером чемпионата России.

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