Экс-вратарь "Спартака": "У Месси, по сути, один финт"
Бывший вратарь московского "Спартака" Сергей Чернышук поделился мнением об игре капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"Я с лавки много следил за Месси. Здесь он как раз выглядел так же, как и по телевизору. Убедился, что в футболе бегать вообще не обязательно. Месси весь первый тайм стоял в центральном круге, сделал рывков пять от силы и забил два мяча. Просто за счёт отлаженного взаимодействия с Хави, Иньестой и другими партнёрами. Суть такая: он шагом вымеривал себе зону, потом в нужный момент делал рывок, получал передачу и бежал дальше с форой два метра. Просто благодаря пониманию, куда и когда надо рвануть.
Запомнился и его дриблинг. У Месси, по сути, один финт: просто резко убирает влево, все это знают, но никто ничего не может сделать. Моя версия такая: он выбирает момент, когда соперник стоит на двух ногах, когда нет переката с ноги на ногу, чтобы можно было оттолкнуться. За счёт этого так легко и уходит", - рассказал Чернышук.
Напомним, что 32-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". В текущем сезоне аргентинец забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14