Экс-вратарь "Спартака": "У Месси, по сути, один финт"

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Экс-вратарь "Спартака": "У Месси, по сути, один финт"

Бывший вратарь московского "Спартака" Сергей Чернышук поделился мнением об игре капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я с лавки много следил за Месси. Здесь он как раз выглядел так же, как и по телевизору. Убедился, что в футболе бегать вообще не обязательно. Месси весь первый тайм стоял в центральном круге, сделал рывков пять от силы и забил два мяча. Просто за счёт отлаженного взаимодействия с Хави, Иньестой и другими партнёрами. Суть такая: он шагом вымеривал себе зону, потом в нужный момент делал рывок, получал передачу и бежал дальше с форой два метра. Просто благодаря пониманию, куда и когда надо рвануть.

Запомнился и его дриблинг. У Месси, по сути, один финт: просто резко убирает влево, все это знают, но никто ничего не может сделать. Моя версия такая: он выбирает момент, когда соперник стоит на двух ногах, когда нет переката с ноги на ногу, чтобы можно было оттолкнуться. За счёт этого так легко и уходит", - рассказал Чернышук.

Напомним, что 32-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". В текущем сезоне аргентинец забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.

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