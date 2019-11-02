Экс-вратарю "Реала" грозит длительная дисквалификация за расизм

Вратарь "Лидса" Кико Касилья, скорее всего, будет дисквалифицирован на длительный срок.

По информации Daiy Mail, бывший игрок "Реала" уличен в расизме в отношении форварда "Чарльтона" Джонатана Леко.

Сообщается, что доказательства вины испанца достаточно весомые, поэтому ему наверняка не удастся избежать наказания.

Решение по Касилье огласят 6 ноября. Ему грозит от 8 до 12 матчей дисквалификации.

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