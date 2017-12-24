Экс-защитник "Арсенала" Эбуэ рассказал о своем трудном положении

Экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Эбуэ пожаловался на свое материальное положение.

"Мне стыдно, когда я сравниваю себя со своими бывшими одноклубниками. Когда вижу их по ТВ счастливыми, то думаю, что и я должен был быть таким. Я потерял клуб, жену, семью, все.

Теперь я без гроша в кармане. У меня нет стиральной машины. Стираю джинсы вручную. Однажды я решил принять душ. Вода была холодной. Мне отключили газ за неуплату. Я оставался и без электричества. Ранее я не знал такой жизни" - приводит слова Эбуэ Mirror.

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