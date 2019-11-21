Экс-защитник "Арсенала" советует клубу побороться за Почеттино

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что лондонскому клубу нужно рассмотреть вариант с приглашением Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

"Руководство должно всерьёз рассмотреть кандидатуру Почеттино. Я глубоко восхищён его работой в "Тоттенхэме", тем, как он поднял молодых игроков и при этом не потратил много денег", - цитирует Киоуна Daily Mail.

Напомним, что во вторник вечером "Тоттенхэм" объявил об увольнении Почеттино, которого на следующий день сменил Жозе Моуринью.

"Арсенал" сейчас возглавляет испанец Унаи Эмери. В текущем сезоне "канониры" идут на шестом месте в АПЛ по итогам 12 туров.

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