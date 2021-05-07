Экс-защитник "Атлетико" дал характеристику Неймару

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Экс-защитник "Атлетико" дал характеристику НеймаруФото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Экс-защитник "Атлетико" Хуанфран, ныне выступающий за "Сан-Паулу", вспомнил, как играл против Неймара. 

"Мне говорили, что вне поля он хороший парень, но он был невыносим. Он провоцировал тебя с мячом и без него. Но я тоже не был святым", – сказал Хуанфран в интервью Cadena SER.

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