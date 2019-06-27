Экс-защитник "Барселоны" Бартра может перейти в "Рому"
Защитник "Бетиса" Марк Бартра попал в сферу интересов "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, агент футболиста побывал в Италии и провел предварительные переговоры с руководством римского клуба. Стороны остались довольны встречей и в ближайшее время трансфер игрока может состояться.
28-летний Бартра - воспитанник "Барселоны". В прошлом сезоне он провел за "Бетис" 46 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Несколько лет назад Бартра пострадал в результате взрыва возле автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги Чемпионов. Футболист получил травму руки и некоторое время провел в больнице.
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|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
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|18
|Эмполи
|38
|38
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|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17