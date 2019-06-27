Экс-защитник "Барселоны" Бартра может перейти в "Рому"

Защитник "Бетиса" Марк Бартра попал в сферу интересов "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, агент футболиста побывал в Италии и провел предварительные переговоры с руководством римского клуба. Стороны остались довольны встречей и в ближайшее время трансфер игрока может состояться.

28-летний Бартра - воспитанник "Барселоны". В прошлом сезоне он провел за "Бетис" 46 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Несколько лет назад Бартра пострадал в результате взрыва возле автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги Чемпионов. Футболист получил травму руки и некоторое время провел в больнице.

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