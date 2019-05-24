Экс-защитник "Барселоны" назвал Месси техническим секретарём клуба
Бывший защитник "Барселоны" Хосе Рамон Алешанко рассказал, какую роль играет действующий капитан "блауграны" Лионель Месси в трансферной политике клуба.
"Месси достаточно умён, чтобы открыто не указывать, кого стоит купить, а кого продать. Получается, он является техническим секретарём. Месси просто поддерживает лишь тех игроков, кто полностью отдаёт себя футболу. Он требует от своих партнёров полной сосредоточенности", - приводит слова Алешанко Marca.
Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду выступает с 2003 года.
Контракт аргентинского форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.
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|Валенсия
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|38
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|38
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|38
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|Реал Сосьедад
|38
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|Бетис
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|11
|Алавес
|38
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