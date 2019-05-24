Экс-защитник "Барселоны" назвал Месси техническим секретарём клуба

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Экс-защитник "Барселоны" назвал Месси техническим секретарём клуба

Бывший защитник "Барселоны" Хосе Рамон Алешанко рассказал, какую роль играет действующий капитан "блауграны" Лионель Месси в трансферной политике клуба.

"Месси достаточно умён, чтобы открыто не указывать, кого стоит купить, а кого продать. Получается, он является техническим секретарём. Месси просто поддерживает лишь тех игроков, кто полностью отдаёт себя футболу. Он требует от своих партнёров полной сосредоточенности", - приводит слова Алешанко Marca.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду выступает с 2003 года.

Контракт аргентинского форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Хорошо, что не секретаршей по вызову.

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