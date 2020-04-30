Экс-защитник "Боруссии" рассказал, как едва не потерял ногу
Бывший защитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Кох раскрыл подробности своей тяжёлой травмы, полученной в 2011 году.
"Мы приехали в больницу и врачи отделения скорой помощи сразу же сказали, что необходима экстренная операция. Когда я очнулся, мне сообщили, что я мог потерять ногу, если бы мы промедлили с обращением за медицинской помощью", - приводит слова 29-летнего немца Goal.com.
Стоит отметить, что Кох порвал крестообразные связи колена и мениск, однако вместо больницы уехал домой.
Сейчас воспитанник "Боруссии" выступает за венгерский "Ференцварош".
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