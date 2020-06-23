Экс-защитник ЦСКА Галямин считает, что Гончаренко поступил некрасиво по отношению к клубу

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказался по поводу желания главного тренера команды Виктора Гончаренко покинуть свой пост.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен уговорить Гончаренко доработать до конца сезона, но специалист отказывается возвращаться в клуб. Напомним, что контракт белорусского специалиста с российским клубом действует до лета 2021 года.

"Думаю, что это не очень хорошо с стороны Гончаренко. До конца чемпионата России осталось сыграть семь матчей. Если принял решение уйти, не стоит создавать революционную ситуацию. Надо сообщить руководству клуба и согласовать с ним свой уход. Принимать решение самостоятельно - это некрасиво по отношению к клубу.

ЦСКА не стоит искать иностранного тренера, который, наверняка, потребует денежных вложений для усиления состава. Если бы была возможность привозить топовых иностранцев, с которыми нужно уметь работать, тогда другое дело. На сегодняшний день сложилась иная ситуация. Топовых иностранцев в Премьер-лиге все меньше. Думаю, что в ЦСКА надо дать возможность поработать своим тренерам, подтянуть специалистов по физподготовке и аналитиков", - цитирует слова Галямина "Спорт день за днем".

Ранее стало известно, что ЦСКА к матчу 24-го тура РПЛ с "Динамо" будет готовить Сергей Овчинников.

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