Экс-защитник "Динамо": "Кокорин должен играть в "Реале"

Бывший защитник "Динамо" Гордон Шильденфельд заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин является самым талантливым игроком, с которым он играл в составе "бело-голубых".

"Кокорин – самый талантливый из тех, с кем я пересекался в "Динамо". Этот парень должен играть в "Реале". С его-то скоростью и легкостью!

Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло", - приводят слова Шильденфельда российские СМИ.

Напомним, что год назад Кокорин и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы, суд приговорил их к реальному лишению свободы. 17 сентября спортсмены вышли на свободу по УДО. Форвард подписал контракт с "Зенитом", а полузащитник - с "Ростовом".

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