Экс-защитник "Динамо": "Кокорин должен играть в "Реале"
Бывший защитник "Динамо" Гордон Шильденфельд заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин является самым талантливым игроком, с которым он играл в составе "бело-голубых".
"Кокорин – самый талантливый из тех, с кем я пересекался в "Динамо". Этот парень должен играть в "Реале". С его-то скоростью и легкостью!
Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло", - приводят слова Шильденфельда российские СМИ.
Напомним, что год назад Кокорин и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы, суд приговорил их к реальному лишению свободы. 17 сентября спортсмены вышли на свободу по УДО. Форвард подписал контракт с "Зенитом", а полузащитник - с "Ростовом".
Не пропустите: Команда КВН посвятила номер выходу Кокорина и Мамаева из тюрьмы.
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в покупке Бэйла из-за частых травм
-
Тухель опроверг слухи о конфликте с Мбаппе
-
Широков прокомментировал дебютный матч Тедеско в "Спартаке"
-
"Чертаново" обыграло "Енисей" в гостевом матче ФНЛ
-
Слуцкий высказался о поражении "Витесса"
-
Дзюба остался в запасе на матч с "Крыльями Советов"
-
Макгрегор присутствовал на матче ЦСКА - "Ференцварош" и поспорил на победу российского клуба
-
Гвардиола ярко высказался об игроке "Астон Виллы"
-
Экс-защитник "Динамо": "Кокорин должен играть в "Реале"
-
Свидетель рассказал о ЧП в полицейском участке, в котором умер футболист
-
Неймар потерял друга, уведя у него девушку
-
Симеоне рассказал, кого считает лучшим вратарем мира
-
"Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео
-
В Турции тренер побил футболистов в перерыве матча
-
3
Месси назвал нападающего, которого он считает лучшим
-
Хорватский вратарь привез гол в свои ворота, празднуя несуществующий гол сопернику
-
Внучка соратника Гитлера раскритиковала футбольных фанатов
-
В Греции отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Жабе
-
1
Месси рассказал, что мешает ему перейти в аргентинский клуб
-
Игроки "Дженоа" установили рекорд Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|3
|Реал Мадрид
|9
|18
|4
|Вильярреал
|10
|17
|5
|Гранада
|9
|17
|6
|Реал Сосьедад
|9
|16
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Леганес
|10
|5
|20
|Эспаньол
|9
|5