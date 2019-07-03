Экс-защитник "Динамо" Козлов перешел в "Динамо"
"Ростов" объявил о переходе защитника Алексея Козлова, сообщает официальный сайт клуба.
Условия контракта футболиста с ростовским клубом не разглашаются. Козлов являлся свободным агентом, поэтому достался "Ростову" бесплатно.
32-летний Козлов - воспитанник футбола Набережных Челнов. Ранее он играл за "Бергедорф", "Любек", "Эстар", "КАМАЗ", "Кубань" и "Динамо". За сборную России сыграл 14 матчей.
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