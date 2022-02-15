Экс-защитник "Динамо" Морозов перешёл в словенский клуб

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Экс-защитник "Динамо" Морозов перешёл в словенский клуб

Фото сайт "Целе"

"Целе" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Динамо" Григория Морозова.

27-летний футболист присоединился к словенскому клубу в качестве свободного агента, заключив контракт до июня 2024 года.

Напомним, что в начале февраля "Динамо" расторгло соглашение с Морозовым, который провёл 115 матчей за "бело-голубых".

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 400 тысяч евро.

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