Экс-защитник "Интера" Майкон переходит в клуб из четвёртого итальянского дивизиона

Теги дуглас майконтрансферы

Экс-защитник "Интера" Майкон переходит в клуб из четвёртого итальянского дивизиона

Клуб "Сона" из итальянской Серии D анонсировал подписание контракта с бывшим защитником сборной Бразилии Майконом.

39-летний футболист до последнего времени выступал за "Вилла Нова" из четвёртого бразильского дивизиона.

Детали трансфера и условия личного контракта пока неизвестны.

Майкон наиболее известен по выступлениям за "Интер", "Рому", "Манчестер Сити" и "Монако".

Не пропустите: Балотелли получил травму на разминке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов