Экс-защитник "Интера" Майкон переходит в клуб из четвёртого итальянского дивизиона

Клуб "Сона" из итальянской Серии D анонсировал подписание контракта с бывшим защитником сборной Бразилии Майконом.

39-летний футболист до последнего времени выступал за "Вилла Нова" из четвёртого бразильского дивизиона.

Детали трансфера и условия личного контракта пока неизвестны.

Майкон наиболее известен по выступлениям за "Интер", "Рому", "Манчестер Сити" и "Монако".

Не пропустите: Балотелли получил травму на разминке. | http://soccernews.ru