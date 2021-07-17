Экс-защитник "Краснодара" Гранквист завершил карьеру

Фото инстаграм Андреаса Гранквиста

Известный шведский футболист Андреас Гранквист объявил о решении повесить бутсы на гвоздь.

36-летний футболист в прощальном послании, опубликованном в инстаграме, признался, что его организм уже не выдерживает нужных нагрузок.

В течение карьеры центральный защитник выступал за "Хельсинборг", "Уиган", "Гронинген", "Дженоа" и "Краснодар". Цвета "быков" он защищал с 2013 по 2018 год.

За сборную Швеции Гранквист сыграл 88 матчей и забил 9 голов.

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