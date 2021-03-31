Экс-защитник "Ливерпуля" Аггер начал тренерскую карьеру

Фото: Твиттер @hbkogedk

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Дании Даниэль Аггер назначен главным тренером "ФК Кеге", сообщает официальный сайт клуба.

Для Аггера, который завершил карьеру игрока в 2016 году, это будет первым клубом в его тренерской карьере. Сейчас команда занимает последнее место (6-е) в раунде за выход в Суперлигу.

Карьера Аггера-игрока вместила в себя 4 сезона за "Брондбю" и 8 за "Ливерпуль". Кроме того, он сыграл 75 матчей за национальную сборную Дании, в которых смог забить 11 голов. Среди трофеев бывшего футболиста есть победы в чемпионате и Кубке Дании, Кубок Английской Лиги и Суперкубок Англии.

Помогать ему будет Ларс Якобсен, в свое время выступавший за "Оденсе", "Гамбург", "Копенгаген", "Нюрнберг", "Эвертон" и проведший 81 матч (1 гол) за национальную сборную Дании.