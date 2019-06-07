Экс-защитник "Ливерпуля" намерен вернуться в "Севилью"

Испанский защитник Альберто Морено может перейти в "Севилью".

"Было бы здорово вернуться домой и наслаждаться футболом на глазах своих болельщиков. Мне нравится новый наставник "Севильи" Хулен Лопетеги. Он был душой молодежной сборной Испании, которая стала чемпионом Европы", - приводит слова Морено Marca.

26-летний Морено является воспитанником "Севильи". Этим летом он стал свободным агентом, после того покинул "Ливерпуль", за который выступал с 2013 года. Испанец провел за мерсисайдцев 141 матч, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.

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