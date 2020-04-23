Экс-защитник "Ливерпуля" победил рак мозга

Бывший защитник "Ливерпуля" Доминик Маттео объявил о том, что ему удалось побороть онкологическое заболевание.

В последние месяцы 45-летний шотландец лечился от рака мозга.

"Вчера мне поступил звонок, о котором я молился... На снимке моего мозга всё чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это невероятно! Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Они сработали просто потрясающе. Простого "спасибо" никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность", - написал экс-футболист в инстаграме.

Маттео выступал за "Ливерпуль" с 1992 по 2000 год и не выиграл с "красными" ни одного трофея.

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