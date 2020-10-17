Экс-защитник "Ливерпуля" продаёт медаль за победу в Лиге Чемпионов-2005
Бывший защитник "Ливерпуля" Стив Финнан пытается заработать за счёт спортивных достижений 15-летней давности.
Согласно информации Daily Mail, 44-летний ирландец выставил на продажу на аукционе ряд предметов, связанных с легендарной победой "красных" в финале Лиги Чемпионов 2005 года.
В частности, за 2-2,5 тысячи фунтов можно купить футболку Финнана, в которой он играл в Стамбуле, за 12-15 тысяч фунтов - оригинал медали за победу в главном еврокубке, за 5-7 тысяч фунтов - копию трофея ЛЧ.
Сообщается, что экс-игрок "Ливерпуля" испытывает серьёзные финансовые проблемы на фоне банкротства своего строительного бизнеса.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
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|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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|27
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