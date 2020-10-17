Экс-защитник "Ливерпуля" продаёт медаль за победу в Лиге Чемпионов-2005

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Экс-защитник "Ливерпуля" продаёт медаль за победу в Лиге Чемпионов-2005

Бывший защитник "Ливерпуля" Стив Финнан пытается заработать за счёт спортивных достижений 15-летней давности.

Согласно информации Daily Mail, 44-летний ирландец выставил на продажу на аукционе ряд предметов, связанных с легендарной победой "красных" в финале Лиги Чемпионов 2005 года.

В частности, за 2-2,5 тысячи фунтов можно купить футболку Финнана, в которой он играл в Стамбуле, за 12-15 тысяч фунтов - оригинал медали за победу в главном еврокубке, за 5-7 тысяч фунтов - копию трофея ЛЧ.

Сообщается, что экс-игрок "Ливерпуля" испытывает серьёзные финансовые проблемы на фоне банкротства своего строительного бизнеса.

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