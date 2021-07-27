Экс-защитник "Ливерпуля" Сако вернулся в Лигу 1

Фото: сайт "Монпелье"/Автор неизвестен

Французский защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако перешел в "Монпелье", сообщается на официальном сайте французского клуба.

Футболист достался "Монпелье" бесплатно, в статусе свободного агента. Сако подписал с клубом контракт до лета 2023 года.

31-летний Сако выступал за "Кристал Пэлас" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за ПСЖ и "Ливерпуль". За сборную Франции сыграл 28 матчей и забил два мяча. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка французской лиги, обладатель Суперкубка Франции.

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