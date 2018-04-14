Экс-защитник "Ливерпуля" Уорнок анонсировал завершение карьеры

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Экс-защитник "Ливерпуля" Уорнок анонсировал завершение карьеры

Бывший защитник "Ливерпуля" Стивен Уорнок принял решение повесить бутсы на гвоздь.

36-летний футболист анонсировал завершение карьеры по окончании текущего сезона.

Сейчас Уорнок является игроком "Бертон Альбион". Также он известен по выступлениям за "Блэкберн", "Астон Виллу", "Лидс" и "Уиган". За сборную Англии сыграл 1 матч.  

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