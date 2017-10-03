Экс-защитник "Локомотива" Баша объявил о завершении карьеры

Бывший защитник московского "Локомотива" Марко Баша решил повесить бутсы на гвоздь.

34-летний черногорец в сентябре расторг контракт с "Лиллем", а позднее отклонил предложение от "Ростова".

Напомним, что Баша выступал за "Локомотив" с 2008 по 2011 год, а с 2011 по 2017 год защищал цвета "Лилля". В его активе 2 гола в 37 матчах за сборную Черногории.

Не пропустите: Рики Ламберт объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru