Экс-защитник "Локомотива" Баша объявил о завершении карьеры

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Экс-защитник "Локомотива" Баша объявил о завершении карьеры

Бывший защитник московского "Локомотива" Марко Баша решил повесить бутсы на гвоздь.

34-летний черногорец в сентябре расторг контракт с "Лиллем", а позднее отклонил предложение от "Ростова".

Напомним, что Баша выступал за "Локомотив" с 2008 по 2011 год, а с 2011 по 2017 год защищал цвета "Лилля". В его активе 2 гола в 37 матчах за сборную Черногории. 

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