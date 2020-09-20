Экс-защитник "Локомотива" Денисов стал игроком "Томи"

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Экс-защитник "Локомотива" Денисов стал игроком "Томи"

Узбекский защитник Виталий Денисов стал игроком "Томи".

Контракт 33-летнего игрока рассчитан до лета 2021 года. Защитник будет играть под 29-м номером.

Ранее Денисов выступал в "Роторе", который покинул после прошлого сезона.

Денисов известен по выступлениям за московский "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. 

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