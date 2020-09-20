Экс-защитник "Локомотива" Денисов стал игроком "Томи"

Узбекский защитник Виталий Денисов стал игроком "Томи".

Контракт 33-летнего игрока рассчитан до лета 2021 года. Защитник будет играть под 29-м номером.

Ранее Денисов выступал в "Роторе", который покинул после прошлого сезона.

Сегодня состав «Томи» пополнил 33-летний узбекский защитник Виталий Денисов (@VitaliyDenisov). Последним клубом Виталия был «Ротор», который он покинул после прошлого сезона. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Денисов будет выступать под №29. pic.twitter.com/4Tq4D5b8Im — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 20, 2020

Денисов известен по выступлениям за московский "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.

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