Экс-защитник "Локомотива" - о сборах при Сёмине: "Так и жили: один в караоке поёт, другой любовью занимается"

Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, как проходили тренировочные сборы "железнодорожников".

"При Сёмине до трёх недель иногда доходило. Как выживали? По-разному. Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер - включал караоке. Там и баллы, по-моему, высвечивались. Булыкин потом с Евсеевым подходили и говорили: "Хватит петь уже!".

А однажды к нам привезли какого-то темнокожего парня. Нам тогда разрешили взять жён на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела. И звуки все эти... Всё время занимался сексом, а потом мёртвый выходил на поле. Так и жили: один в караоке поёт, другой любовью занимается. Но он недолго у нас продержался, дня три", - сказал 43-летний спортсмен.

Напомним, что Сенников выступал за "Локомотив" с 2000 по 2010 год и выиграл с командой 7 трофеев.

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