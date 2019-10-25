Экс-защитник "Локомотива" рассказал о странной примете Юрия Сёмина
Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников заявил, что наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин является очень суеверным человеком.
"Сёмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то. Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать.
Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить! Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать. Но экипировку надел и вперёд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всё меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?" - сказал 43-летний спортсмен.
Напомним, что Сенников выступал за "Локомотив" с 2000 по 2010 год.
72-летний Сёмин тренирует столичную команду уже в четвёртый раз в карьере. Их тандем пополнил клубный музей на 12 новых трофеев.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8