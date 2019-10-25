Экс-защитник "Локомотива" рассказал о странной примете Юрия Сёмина

Теги локомотив москваюрий семиндмитрий сенников

Экс-защитник "Локомотива" рассказал о странной примете Юрия Сёмина

Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников заявил, что наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин является очень суеверным человеком.

"Сёмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то. Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать.

Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить! Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать. Но экипировку надел и вперёд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всё меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?" - сказал 43-летний спортсмен.

Напомним, что Сенников выступал за "Локомотив" с 2000 по 2010 год.

72-летний Сёмин тренирует столичную команду уже в четвёртый раз в карьере. Их тандем пополнил клубный музей на 12 новых трофеев.

Не пропустите: Сёмин обратился к болельщикам "Локомотива" после поражения от "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Краснодар Краснодар 13 27
4 Ростов Ростов 13 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 13 17
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 13 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
10 Рубин Рубин 13 15
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов