Экс-защитник "Локомотива": "Сёмин мог по пути на базу остановить машину у магазина и взять ящик пива"

Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников признался, что раньше футболисты чаще позволяли себе нарушение спортивного режима.

"К этому раньше проще относились. Сейчас всё стало куда профессиональнее. С другой стороны, когда все собираются за столом, это объединяет. Юрий Палыч мог в конце 90-х по пути на базу остановить машину у магазина и взять ящик "Балтики 7". Когда пришёл Овчинников, мы вообще после каждой игры собирались всей командой в ресторане на Вернадского. Неважно было, на сколько ты приедешь, пьёшь ты или нет - человек двадцать приезжали с женами. Всё равно после игры тяжело заснуть", - сказал 43-летний спортсмен..

Напомним, что Сенников выступал за "Локомотив" с 2000 по 2010 год и выиграл с командой 7 трофеев.

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