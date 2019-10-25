Экс-защитник "Локомотива" Сенников рассказал о влиянии секса на футболистов
Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников ответил на вопрос, мешает ли футболистам секс накануне матчей.
"Конечно. За два дня до игры не рекомендуется. Секс - энергетически затратный процесс. Особенно для мужчин. Говорят, женщины лучше его переносят перед соревнованиями чисто физиологически. Они наоборот получают от этого силы. А мужчины - нет. Не зря же придумали все эти карантины на базе", - сказал 43-летний спортсмен.
Напомним, что Сенников выступал за "Локомотив" с 2000 по 2010 год и выиграл с командой 7 трофеев.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8