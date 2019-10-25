Экс-защитник "Локомотива" Сенников рассказал о влиянии секса на футболистов

Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников ответил на вопрос, мешает ли футболистам секс накануне матчей.

"Конечно. За два дня до игры не рекомендуется. Секс - энергетически затратный процесс. Особенно для мужчин. Говорят, женщины лучше его переносят перед соревнованиями чисто физиологически. Они наоборот получают от этого силы. А мужчины - нет. Не зря же придумали все эти карантины на базе", - сказал 43-летний спортсмен.

Напомним, что Сенников выступал за "Локомотив" с 2000 по 2010 год и выиграл с командой 7 трофеев.

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