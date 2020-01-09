Экс-защитник "Локомотива" спровоцировал драку на футзальном матче

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Экс-защитник "Локомотива" спровоцировал драку на футзальном матче

Бывший игрок московского "Локомотива" Тарас Михалик стал инициатором потасовки во время футзального матча на турнире в Луцке.

Экс-"железнодорожник" после нескольких жёстких фолов набросился на соперника с кулаками, за что впоследствии был удалён.

36-летний Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 по 2019 год, провёл 106 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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