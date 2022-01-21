Экс-защитник "Манчестер Сити" Мангаля подписал контракт с французским клубом

Фото сайт "Сент-Этьена"

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Эльякима Мангаля.

30-летний футболист присоединился к "зелёным" на правах свободного агента и заключил контракт до окончания нынешнего сезона.

Француз оставался без клуба с прошлого лета. Его последней командой была "Валенсия". Также он известен по выступлениям за "Порту", "Манчестер Сити" и "Эвертон".

Рыночная стоимость Мангаля оценивается в 2 миллиона евро.

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