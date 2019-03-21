Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" поставил Скоулза выше Роналду

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Джонатан Спектор назвал Пола Скоулза лучшим футболистом, с которым он играл.

"Я счастливчик, ведь мне довелось поиграть с одними из лучших футболистов в истории. Я бы мог назвать Криштиану Роналду лучшим, однако я отдаю предпочтение Полу Скоулзу. Было такое чувство, что он на шаг впереди всех других игроков на поле.

К тому же он был очень скромным. Однако это относится и к другим футболистам "МЮ". Они были обычными парнями и это была одна из составляющих успеха клуба", - приводит слова Спектора Daily Record.

Спектор выступал за "МЮ" с 2004 по 2006 год. Отметим, что за клуб он провел всего пять матчей.

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