Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" поставил Скоулза выше Роналду
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Джонатан Спектор назвал Пола Скоулза лучшим футболистом, с которым он играл.
"Я счастливчик, ведь мне довелось поиграть с одними из лучших футболистов в истории. Я бы мог назвать Криштиану Роналду лучшим, однако я отдаю предпочтение Полу Скоулзу. Было такое чувство, что он на шаг впереди всех других игроков на поле.
К тому же он был очень скромным. Однако это относится и к другим футболистам "МЮ". Они были обычными парнями и это была одна из составляющих успеха клуба", - приводит слова Спектора Daily Record.
Спектор выступал за "МЮ" с 2004 по 2006 год. Отметим, что за клуб он провел всего пять матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14