Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" поставил Скоулза выше Роналду

Теги пол скоулзманчестер юнайтед

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" поставил Скоулза выше Роналду

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Джонатан Спектор назвал Пола Скоулза лучшим футболистом, с которым он играл.

"Я счастливчик, ведь мне довелось поиграть с одними из лучших футболистов в истории. Я бы мог назвать Криштиану Роналду лучшим, однако я отдаю предпочтение Полу Скоулзу. Было такое чувство, что он на шаг впереди всех других игроков на поле.

К тому же он был очень скромным. Однако это относится и к другим футболистам "МЮ". Они были обычными парнями и это была одна из составляющих успеха клуба", - приводит слова Спектора Daily Record.

Спектор выступал за "МЮ" с 2004 по 2006 год. Отметим, что за клуб он провел всего пять матчей.

Читайте также: Скрытые фавориты: 5 команд, за которыми стоит последить в ходе квалификации к Евро-2020. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны стартовые составы Бельгии и России

Стали известны стартовые составы Бельгии и России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов