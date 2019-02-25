Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Сульшере

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, что думает о будущем главного тренера команды Оле-Гуннар Сульшере в клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

"Несколько месяцев назад, если бы счет был 0:0, трибуны бы скандировали: "В атаку, в атаку, в атаку". Но теперь они кричат "Оле-Гуннар Сульшер" весь второй тайм. Все фанаты за него, если руководство решит сменить главного тренера, болельщики взбунтуются. Они любя Сульшера и поют про него", - сказал Невилл.

"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 52 балла.

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