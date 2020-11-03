Экс-защитник ПСЖ страдает от панических атак
Известный в прошлом голландский защитник Грегори ван дер Виль рассказал о проблемах со здоровьем.
32-летний футболист признался, что в последнее время начал страдать от панических атак на фоне неопределённости в своей карьере.
"Каждый день просыпаться и не знать, что делать - это убивало. Я перешёл от рутинной жизни, ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей или распорядка. Через полгода у меня начались панические атаки", - цитирует голландца Daily Mail.
Ван дер Виль известен по выступлениям за "Аякс", ПСЖ и "Фенербахче". За сборную Нидерландов он провёл 46 матчей в период с 2009 по 2015 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23