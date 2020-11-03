Экс-защитник ПСЖ страдает от панических атак

Теги грегори ван дер вильпсжаякснидерланды

Экс-защитник ПСЖ страдает от панических атак

Известный в прошлом голландский защитник Грегори ван дер Виль рассказал о проблемах со здоровьем.

32-летний футболист признался, что в последнее время начал страдать от панических атак на фоне неопределённости в своей карьере.

"Каждый день просыпаться и не знать, что делать - это убивало. Я перешёл от рутинной жизни, ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей или распорядка. Через полгода у меня начались панические атаки", - цитирует голландца Daily Mail.

Ван дер Виль известен по выступлениям за "Аякс", ПСЖ и "Фенербахче". За сборную Нидерландов он провёл 46 матчей в период с 2009 по 2015 год.

Не пропустите: ПСЖ готов предложить 45 миллионов евро за игрока "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана

"Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов