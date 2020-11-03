Экс-защитник ПСЖ страдает от панических атак

Известный в прошлом голландский защитник Грегори ван дер Виль рассказал о проблемах со здоровьем.

32-летний футболист признался, что в последнее время начал страдать от панических атак на фоне неопределённости в своей карьере.

"Каждый день просыпаться и не знать, что делать - это убивало. Я перешёл от рутинной жизни, ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей или распорядка. Через полгода у меня начались панические атаки", - цитирует голландца Daily Mail.

Ван дер Виль известен по выступлениям за "Аякс", ПСЖ и "Фенербахче". За сборную Нидерландов он провёл 46 матчей в период с 2009 по 2015 год.

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