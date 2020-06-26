Экс-защитник ПСЖ Жалле объявил о завершении карьеры

Известный французский футболист Кристоф Жалле принял решение повесить бутсы на гвоздь.

36-летний защитник признался, что не уверен в своей готовности продолжать играть на высоком уровне.

Последним клубом ветерана стал "Амьен". Также он выступал за ПСЖ, "Лион" и другие команды. С парижанами выиграл пять трофеев.

За сборную Франции Жалле сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Финалист Евро-2016.

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