Экс-защитник "Реала": "Лопетеги нельзя увольнять"

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Экс-защитник "Реала": "Лопетеги нельзя увольнять"

Бывший защитник мадридского "Реала" Иван Кампо порассуждал о вероятном скором увольнении главного тренера "сливочных" Хулена Лопетеги.

"Его нельзя увольнять. Лопетеги должен доработать до конца сезона. Дело в том, что "Реал" потерял такого важного игрока как Роналду и нужно время, чтобы перестроить команду. Да и на поле играют футболисты, а не тренер" - приводит слова Кампо Goal.com.

Напомним, что "Реал" провалил старт текущего сезона. После десяти туров "сливочные" занимают девятое место в турнирной таблице Примеры, а в группе Лиги Чемпионов делят лидерство с Ромой. Кроме того, мадридцы проиграли "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

Ожидается, что королевский клуб объявит об отставке Лопетеги уже сегодня вечером. Его преемником, скорее всего, станет Антонио Конте.

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