Экс-защитник "Ростова" рассказал, как Карпин подрался с охраной аэропорта

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Экс-защитник "Ростова" рассказал, как Карпин подрался с охраной аэропорта

Бывший защитник "Ростова" Мацей Вилюш вспомнил о показательном инциденте с главным тренером донской команды Валерием Карпиным.

"Был характерный пример, когда я увидел, что Карпин действительно много думает о своей команде и о своих игроках. Когда мы прилетели в Москву на матч со "Спартаком", было очень холодно. Однако мы уже вышли из аэропорта и ждали автобус. Карпин тогда был очень недоволен тем, что мы ждали автобус на улице, и он нам сказал: "Давайте вернёмся обратно и погреемся". Но на нашем пути встала охрана аэропорта и сказала, что назад нельзя возвращаться. В итоге Карпину это жутко не понравилось, и он подрался с охраной. Хорошо, что тогда всё обошлось без полиции. Тренер очень заботился о нас. Думал, чтобы всё для нас было комфортно и чтобы мы не заболели", - рассказал 31-летний поляк.

Вилюш выступал за "Ростов" с лета 2017 по зиму 2020 года, после чего на правах свободного агента ушёл в "Урал".

"Жёлто-синие" в текущем розыгрыше РПЛ по итогам 22 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице.

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