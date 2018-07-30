Экс-защитник "Рубина" Бергстрем продолжит карьеру в Голландии

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Экс-защитник "Рубина" Бергстрем продолжит карьеру в Голландии

Бывший защитник "Рубина" Эмиль Бергстрем стал игроком "Утрехта", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний швед, который в середине июля расторг контракт с казанцами и стал свободным агентом, заключил с голландским клубом соглашение до лета 2021 года.

Напомним, что Бергстрем выступал за "Рубин" с 2016 года, сыграл 17 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Грассхопперу".

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