Экс-защитник "Рубина" Бергстрем продолжит карьеру в Голландии
Бывший защитник "Рубина" Эмиль Бергстрем стал игроком "Утрехта", сообщает официальный сайт клуба.
25-летний швед, который в середине июля расторг контракт с казанцами и стал свободным агентом, заключил с голландским клубом соглашение до лета 2021 года.
Напомним, что Бергстрем выступал за "Рубин" с 2016 года, сыграл 17 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Грассхопперу".
Не пропустите: "Рубин" объявил о переходе игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
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