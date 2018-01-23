Экс-защитник "Рубина" Лемос перебрался в "Сассуоло"

Уругвайский защитник "Лас-Пальмаса" Маурисио Лемос стал игроком "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

В этом сезоне 22-летний Лемос провел за "Лас-Пальмас" 16 матчей.

Напомним, что ранее уругваец выступал за "Рубин". Также около года назад им интересовалась "Барселона".

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