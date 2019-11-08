Экс-защитник сборной Англии сравнил Месси и Роналду
Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Мика Ричардс сделал выбор между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Лучшим в истории является Месси. Я несколько раз играл против Роналду и пару раз остановил его. Я бы не сказал, что это было легко. А вот против Месси у меня ничего не получилось. Лионель отлично использует пространство. Против него нельзя придумать план действий. Поэтому на нем нужно фолить, когда он получает мяч. Иначе его невозможно остановить.
Месси и Роналду являются двумя величайшими игроками всех времени. Но против Лионеля играть тяжелее", - приводит слова Ричардса Sport Bible.
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