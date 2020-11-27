Экс-защитник сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет

Бывший центральный защитник сборной Англии Джолеон Лескотт решил вернуться в профессиональный футбол.

После трёхлетней паузы футболист возобновил карьеру и заключил контракт с "Расингом Мурсией" из третьего испанского дивизиона.

Лескотт наиболее известен по выступлениям за "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон", "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Астон Виллу".

За сборную Англии игрок провёл 26 матчей и забил 1 гол в период с 2007 по 2013 год.

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