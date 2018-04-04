Экс-защитник сборной Чехии Розегнал завершил карьеру

Известный чешский защитник Давид Розегнал объявил о завершении карьеры, сообщает Idnez.cz.

Футболист заявил, что теперь намерен больше времени уделять семье.

37-летний Розегнал за свою карьеру выступал за "Сигму", "Брюгге", ПСЖ, "Ньюкасл", "Лацио", "Гамбург", "Лилль" и "Остенде". Сыграл 60 матчей за сборную Чехии. Чемпион Бельгии, чемпион Чехии, двукратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Бельгии. Бронзовый призер Евро-2004.

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