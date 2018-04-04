Экс-защитник сборной Чехии Розегнал завершил карьеру

Теги чехия

Экс-защитник сборной Чехии Розегнал завершил карьеру

Известный чешский защитник Давид Розегнал объявил о завершении карьеры, сообщает Idnez.cz.

Футболист заявил, что теперь намерен больше  времени уделять семье.

37-летний Розегнал за свою карьеру выступал за "Сигму", "Брюгге", ПСЖ, "Ньюкасл", "Лацио", "Гамбург", "Лилль" и "Остенде". Сыграл 60 матчей за сборную Чехии. Чемпион Бельгии, чемпион Чехии, двукратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Бельгии. Бронзовый призер Евро-2004.

Не пропустите: Форвард "Барселоны" близок к переходу в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов