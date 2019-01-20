Экс-защитник сборной Франции громко высказался о Паредесе

Теги псжлеандро паредестрансферызенит санкт-петербург

Экс-защитник сборной Франции громко высказался о Паредесе

Полузащитник сборной Аргентины и "Зенита" Леандро Паредес может перейти в ПСЖ. Об этом сообщают французские СМИ. Об этом сообщает Foot01.com.

Стоит отметить, что экс-защитник сборной Франции Франк Лебеф заявил, что французскому клубу не стоит торопится с покупкой игрока. 

"Паредес не подходит, он не умеет оборонятся. Паредес - копия Марко Верратти, однако даже он в обороне действует лучше. Паредес никогда не будет так играть, это не его стиль. Даже есть заставить его, он будет много ошибаться. Если руководство ПСЖ хочет спасти 35 миллионов евро, то не стоит приобретать аргентинца", - сказал в эфире RMC Sport Лебеф.

В "Зените" игрок провел 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 ассистов. 

Не пропустите:  Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Все выпускники академии, которых «Челси» продал в последние годы. О чьём уходе лондонцы жалеют?

Все выпускники академии, которых «Челси» продал в последние годы. О чьём уходе лондонцы жалеют?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов