Экс-защитник сборной Франции громко высказался о Паредесе

Полузащитник сборной Аргентины и "Зенита" Леандро Паредес может перейти в ПСЖ. Об этом сообщают французские СМИ. Об этом сообщает Foot01.com.

Стоит отметить, что экс-защитник сборной Франции Франк Лебеф заявил, что французскому клубу не стоит торопится с покупкой игрока.

"Паредес не подходит, он не умеет оборонятся. Паредес - копия Марко Верратти, однако даже он в обороне действует лучше. Паредес никогда не будет так играть, это не его стиль. Даже есть заставить его, он будет много ошибаться. Если руководство ПСЖ хочет спасти 35 миллионов евро, то не стоит приобретать аргентинца", - сказал в эфире RMC Sport Лебеф.

В "Зените" игрок провел 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 ассистов.

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