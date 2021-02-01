Экс-защитник сборной Франции побывал на сборе "Зенита" в ОАЭ (видео)

Бывший защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр побывал в расположении петербургского "Зенита", который проводит учебно-тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ).

"Еще один особенный гость - Микаэль Сильвестр", - говорится в сообщении в официальном Twitter российского клуба.

Сильвестр пообщался с хорватским защитником "Зенита" Деяном Ловреном.

43-летний Сильвестр завершил карьеру в 2014 году. Он выступал за "Ренн", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вердер", "Портленд Тимберс" и "Ченнайин". За сборную Франции сыграл 40 матчей и забил два гола.

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