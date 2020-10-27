Экс-защитник сборной Франции посоветовал Гризманну покинуть "Барселону"

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Экс-защитник сборной Франции посоветовал Гризманну покинуть "Барселону"

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мнением о ситуации своего соотечественника Антуана Гризманна в "Барселоне".

"Гризманн перешёл в "Барсу", потому что мечтал играть с Месси. Но, к сожалению, между ними нет химии. Он больше не может выступать за эту команду. Не нужно бояться уходить, если не можешь найти свое место", - цитирует Лизаразю Goal.com.
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