Экс-защитник сборной России: "От Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром"

1 Теги россияукраинаандрей шевченко

Экс-защитник сборной России: "От Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром"

Бывший защитник сборной России Евгений Варламов поделился воспоминаниями о матче с национальной командой Украины в сентябре 1998 года.

"Чем, кроме первого и последнего гола в сборной, запомнился матч в Киеве? Мне показалось, что от Шевченко несло рыбьим жиром. Говорили, что им мажутся от сглаза. Я этот запах с детства запомнил - блевал от него. Может, форму жиром пропитали, не знаю, но пахло только от Андрея", - сказал Варламов.

Напомним, что в том матче Украина обыграла Россию со счётом 3:2. Ответная встреча завершилась ничьей 1:1, что позволило "жёлто-синим" пробиться в плей-офф квалификации Евро-2000, где они уступили Словении.

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