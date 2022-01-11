Экс-защитник сборной Турции погиб в автомобильной аварии
Фото твиттер "Коньяспора"
"Коньяспор" в своём официальном твиттере сообщил о смерти игрока команды Ахмета Чалыка.
27-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Защитник не справился с управлением, вследствие чего его автомобиль вылетел с трассы.
Авария произошла сегодня утром в Анкаре. Турок скончался от полученных травм.
Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi.— DHA Spor (@dhaspor) January 11, 2022
Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. pic.twitter.com/uu29jfMCTK
В течение карьеры Чалык выступал за "Генчлербирлиги", "Галатасарай" и "Коньяспор". В его активе 8 матчей и 1 гол в составе сборной Турции.
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