Экс-защитник сборной Турции погиб в автомобильной аварии

Фото твиттер "Коньяспора"

"Коньяспор" в своём официальном твиттере сообщил о смерти игрока команды Ахмета Чалыка.

27-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Защитник не справился с управлением, вследствие чего его автомобиль вылетел с трассы.

Авария произошла сегодня утром в Анкаре. Турок скончался от полученных травм.

Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi.



Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.



Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. pic.twitter.com/uu29jfMCTK — DHA Spor (@dhaspor) January 11, 2022

В течение карьеры Чалык выступал за "Генчлербирлиги", "Галатасарай" и "Коньяспор". В его активе 8 матчей и 1 гол в составе сборной Турции.

Не пропустите: Терим в четвёртый раз покинул "Галатасарай". | http://soccernews.ru