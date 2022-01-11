Экс-защитник сборной Турции погиб в автомобильной аварии

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Экс-защитник сборной Турции погиб в автомобильной аварии

Фото твиттер "Коньяспора"

"Коньяспор" в своём официальном твиттере сообщил о смерти игрока команды Ахмета Чалыка.

27-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Защитник не справился с управлением, вследствие чего его автомобиль вылетел с трассы.

Авария произошла сегодня утром в Анкаре. Турок скончался от полученных травм.

В течение карьеры Чалык выступал за "Генчлербирлиги", "Галатасарай" и "Коньяспор". В его активе 8 матчей и 1 гол в составе сборной Турции.

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