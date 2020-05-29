Экс-защитник "Сочи" Рами опроверг слухи о продаже медали ЧМ-2018

Бывший защитник "Сочи" Адиль Рами заявил, что проданная на аукционе медаль чемпиона мира 2018 года принадлежала не ему.

"Моя медаль всё ещё дома. Надёжно хранится в большом сейфе вместе с другими наградами", - написал француз в сторис своего инстаграма.

Неделю назад стало известно, что неназванный футболист продал золотую медаль ЧМ-2018 за 65 тысяч евро.

"Сочи" 26 мая аннулировали контракт с Рами, поскольку тот при переходе скрыл наличие серьёзной травмы - обширного и глубокого повреждения (IV степень) хряща в бедренной трохлее и меньше в наружной грани надколенника.

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